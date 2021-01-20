Вечером 19 января пермяк устроил пожар в квартире на улице Революции. У него загорелась электроплитка. Чтобы потушить возгорание, он вынес ее на балкон, но обжог себе руки. По информации источника, ему удалось справится с огнем, мужчина с ожогами обратился за помощью в травмпункт.Напомним, в Перми 18 января пожарных вызвали в дом на улице Генерала Черняховского, 88. Черный дым валил из подъезда и квартиры на третьем этаже. Огнеборцы быстро приехали на место ЧП, оказалось, что в 2-х комнатной квартире горит елка и электрическая гирлянда. Людей в ней не было, а вот в соседних квартирах от дыма уже задыхались люди. На четвертом этаже, над квартирой, где произошел пожар на балкон вышла женщина с маленьким ребенком. Густой едкий дым отрезал им путь вниз. Пожарные с помощью спасательных устройств вывели их на улицу.