В Москве в рамках Гайдаровского форума «Россия и мир: вызовы нового десятилетия» губернатор Прикамья Дмитрий Махонин провел встречу с ректором национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» Ярославом Кузьминовым.Пермь – один из четырех городов страны, где открыт филиал Высшей школы экономики. В пермском кампусе ВШЭ есть 4 научных подразделения. Кроме того, НИУ ВШЭ является одним из участников приоритетного проекта Пермского края – Сетевого IT университета. Обучение специалистов в университете происходит в рамках регионального проекта «Кадры для цифровой экономики» нацпрограммы «Цифровая экономика РФ».Во время встречи стороны обсудили сотрудничество Пермского края и НИУ ВШЭ в направлении подготовки квалифицированных специалистов и использования научного и экспертного потенциала университета для разработки и оценки региональных проектов в транспортной отрасли, сельском хозяйстве, градостроительстве, культуре и IT-сфере.В частности, Дмитрий Махонин отметил масштабные планы к юбилею краевой столицы.«Планы амбициозные. На сегодняшний день в программу подготовки юбилея вошли более 100 объектов. Это строительство и модернизация учреждений здравоохранения, образования, спорта, культуры, транспортной инфраструктуры», – отметил глава региона.Ярослав Кузьминов предложил совместное проведение в Перми публичных сессий-дискуссий с участием ведущих экспертов НИУ ВШЭ и Пермского края в области приоритетных направлений развития региона.Глава региона также представил наработки Пермского края в сфере IT. В регионе активно развиваются технопарки, IT-технологии внедряются в социальную сферу и государственное управление, а система ЭПОС запущена с 1 сентября 2020 года во всех школах Прикамья. По словам Дмитрия Махонина, Правительство края и дальше не будет снижать внимание к IT-сектору.«Нам есть что показать, и есть куда развиваться. Уже сейчас в регионе порядка 16 тыс. специалистов занято в отрасли. Одна из ключевых задач краевых властей – сделать Пермский край регионом успешных людей, людей нового поколения и IT-индустрии. Рассчитываем, что за ближайшую трехлетку количество занятых в IT-сфере достигнет числа более 22 тыс.», – отметил губернатор Прикамья.