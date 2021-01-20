Из Перми в Коми теперь можно улететь на самолете. По информации аэропорта «Пермь», рейсы будет выполнять два раза в неделю по вторникам и четвергам авиакомпания «ЮВТ АЭРО».Первый рейс в Усинск из Перми назначен на среду в 13.15, посадка в аэропорту Усинска в 12.45. Обратный вылет из Усинска в 13.30, посадка в Перми в 17.00.Вылет по четвергам из Усинска в 9.10, посадка в Перми в 12.35. Из Перми самолет вылетает в 13.15. Обратный вылет из Перми в 19.20 и приземляется в аэропорту Усинска в 19.00На маршруте задействованы канадские авиалайнеры Бомбардье CRJ-200, максимальная вместимость пассажирского салона – 50 человек. Время для каждого аэропорта указано местное.Минимальная стоимость перелета в одну сторону от 8 159 рублей.