В Пермском крае установилась настоящая зимняя погода. Умеренные морозы и снегопады ожидают нас в ближайшие дни.По информации Пермского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 20 января ожидается облачная погода с прояснениями, ночью по северу местами небольшой снег, по югу небольшой, местами умеренный снег, днем небольшой снег. В отдельных районах изморозь. Ветер ночью восточный, юго-восточный, днем южной четверти 4–9 м/с. Температура воздуха ночью по северу –25,–20°, местами –31,–26°, по югу –20,–15°, днем –16,–11°, по северу в отдельных районах –22,–17°.21 января облачно с прояснениями, местами небольшой снег. Ветер неустойчивый слабый. Температура воздуха ночью –23,–18°, в горах до –26°, днем –17,–12°, в горах до –22°.22 января Облачно с прояснениями, ночью преимущественно без осадков, днем местами небольшой снег. Ветер неустойчивый слабый. Температура воздуха ночью –20,–15°, в горах до –25°, на крайнем севере до –30°, днем на юге –17, –12°, на севере до –22°.