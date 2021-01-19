Новые трамваи марки «Львенок» вышли на пермские маршруты. В 2020 году был заключен контракт на поставку в Пермь 15 таких трамваев. В конце прошлого года прибыли первые шесть из них.- Вагоны прошли наладку и обкатку. Сегодня их выпустили в рейс – ловите всех на маршруте №11. Здесь самый большой пассажиропоток. Из 14 вагонов, работающих на маршруте, 10 – «Львята», – написал временно исполняющий полномочия главы Перми Алексей Дёмкин в своем Инстаграме.Еще три «Львенка» прибыли в Пермь в январе, оставшиеся шесть будут доставлены в ближайшее время. Новые трамваи предназначены для маршрутов №7 «Пермь-2 – ВРЗ» и №11 «Школа №107 – «Пермская ярмарка». А после того, как шестой трамвай сменит маршрут и пойдет от Перми-2 до «Велты» через улицу Революции, на этом маршруте также будут ходить «Львята».- В этих трамваях установлены навигаторы, информационные табло, системы учета пассажиропотока и кондиционеры. Также вагоны обладают запасом автономного хода, - сообщили в пермской мэрии.