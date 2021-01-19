В минувшее воскресенье жительница Чусового ехала на своей «десятке» в Пермь. На 37 километре дороги Полазана - Чусовой у легковушки лопнуло колесо, машину занесло, перевернуло на крышу, и она застряла в снегу. Водитель и пассажир не пострадали, но автомобиль извлечь из сугроба не удавалось.На место аварии приехали сотрудники ДПС ГИБДД межмуниципального отдела МВД России «Чусовской» - старший лейтенант полиции Сергей Хомяков и лейтенант Ярослав Кондратьев. Они усадили женщину и ее пассажира в свой автомобиль и стали вручную откапывать ВАЗ, так как иначе вытащить его из снега было невозможно.- Несколько водителей, проезжавших мимо по трассе, остановились помочь,- рассказали в пресс-службе краевой полиции. - Но все тросы и канаты рвались. Полицейские вместе с водителями пробовали выталкивать машину руками. И тоже безрезультатно.Чуть позже сотрудники Госавтоинспекции остановили КАМАЗ, с помощью которого и удалось достать легковушку и загрузить ее на эвакуатор. Освобождение автомобиля из снежного плена длилось в течение трех часов.