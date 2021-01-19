Прокуратура Пермского края проверила, в связи с чем Фонд капитального ремонта начислял взносы за капремонт и пени собственникам квартир в доме по улице Веденеева в Перми. Этот дом был заселен в сентябре 2014 года, а уже через полгода сотрудники Фонда капитального ремонта включили его в региональную программу капремонта и сразу же стали начислять жильцам взносы, а потом еще и пени за их неуплату.А согласно законодательству платить эти взносы собственники квартир должны только спустя пять лет после сдачи дома.В итоге за четыре с половиной года Фонд капремонта незаконно стребовал с жильцов свыше двух миллионов рублей.По итогам проверки прокуратура края внесла представление заместителю председателя правительства – министру ЖКХ и благоустройства региона.- Права собственников жилья восстановлены, произведен перерасчет начисленных платежей, - сообщили в краевой прокуратуре.Напомним, недавно руководитель Фонда капитального ремонта Пермского края Дмитрий Баранов был вынужден уволиться с должности. Поводом для этого послужила трагедия на улице Краснова, где три женщины попали под рухнувшую строительную конструкцию пешеходного перехода, и одна из них скончалась,