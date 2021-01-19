То, что произошло вчера в центре Перми, сердце любой матери заставит колотиться с удвоенной силой. 3-летний мальчик сам оделся и ушел из дома.По информации источника «КП», все произошло на улице Пермской около 21.00. Ребенок был в квартире со своей 10-летней сестрой, мамы в этот момент дома не было. Девочка собралась и ушла на встречу с отцом, брата закрыла дома. Ребенок оделся, открыл дверь и ушел в неизвестном направлении.Примерно через полчаса мать вернулась домой, но ни оного ребенка не обнаружила в квартире. Когда стало ясно, что мальчик ушел из дома, позвонила в полицию. К счастью, вся эта история закончилась благополучно, мальчика спустя примерно 40 минут привели домой незнакомые люди. С ребенком все в порядке.Теперь женщине придется объяснить полицейским, почему дети остались одни.