Жюри ХХ конкурса социальных и культурных проектов Компании «ЛУКОЙЛ» в Пермском крае, Удмуртии и Башкирии начинает прием заявок. От желающих получить гранты на реализацию своих идей организаторы ждут проектов в трех традиционных номинациях: «Духовность и культура», «Экология» и «Спорт».- В этом году наше масштабное состязание авторов лучших социальных и культурных инициатив пройдёт на фоне двойного юбилея: конкурс будет 20-м и 30 лет исполнится Компании «ЛУКОЙЛ». Ожидаем, что выбор предстоит непростой – на конкурс ежегодно мы получаем больше тысячи заявок, – заявил представитель Президента Компании «ЛУКОЙЛ» в Пермском крае Олег Третьяков.В январе и феврале состоятся семинары для участников конкурса. Приём заявок завершится 16 марта, а в апреле будут названы имена победителей-обладателей грантов. Торжественные церемонии – вручение грантов и подведение итогов реализации проектов – пройдут с учётом ограничений, введённых из-за пандемии коронавируса.Для справкиТрадиция проводить конкурс социальных и культурных проектов ЛУКОЙЛа была заложена в Прикамье в 2002 году, а затем распространилась на другие регионы деятельности Компании. За это время только пермские нефтяники поддержали более 2,8 тыс. проектов на сумму почти 400 млн рублей. 20 фестивалей, получивших грантовую помощь конкурса, стали региональными брендами. Конкурс проектов – ещё и эффективный механизм решения социально значимых задач в районах деятельности Компании. Благодаря этой инициативе в Пермском крае за последние годы появилось 6,5 тыс. новых рабочих мест.