В Перми 18 января пожарных вызвали в дом на улице Генерала Черняховского, 88. Черный дым валил из подъезда и квартиры на третьем этаже. Огнеборцы быстро приехали на место ЧП, оказалось, что в 2-х комнатной квартире горит елка и электрическая гирлянда. Людей в ней не было, а вот в соседних квартирах от дыма уже задыхались люди. На четвертом этаже, над квартирой, где произошел пожар на балкон вышла женщина с маленьким ребенком. Густой едкий дым отрезал им путь вниз. Пожарные с помощью спасательных устройств вывели их на улицу.- Из подъезда эвакуировали 6 человек, в том числе трое маленьких детей, пострадавших нет, - сообщает ГУ МЧС по Пермскому краю.