В Пермском крае выявили 297 новых заболевших коронавирусной инфекцией. Роспотребнадзор опубликовал данные за минувшие сутки. 73 человека проходят лечение в больницах, 224 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей. 112 пациентов - это мужчины, 185 – женщины, среди заболевших 8 детей.Из взрослого населения: от 15 до 29 лет – 14 человек, от 30 до 49 лет – 88 человек, 103 в возрасте 50-64 и 84 человека старше 65 лет.Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 36 292. Ежесуточный прирост больных составил 0,8% – этот показатель позволяет отследить динамику распространения инфекции в регионе. Коэффициент распространения болезни на сегодня составляет 1,03 (на 18 января – 1,03).