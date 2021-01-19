В минувшем году в Перми родилось более 12 тысяч малюток. У сотни пермских семей случилось особенное пополнение – у них появились 2 тройни и 103 двойняшки.Какие имена были в моде?- Самыми популярными мужскими именами стали Александр, Дмитрий, Артём, Владимир, женскими - Софья, Виктория, Мария, Ксения и Алиса, - сообщили в городском управлении ЗАГС.Давали своим детишкам родители и редкие имена - старинные, библейские, в честь исторических деятелей, героев книг фильмов и сериалов.- В прошлом году в Перми родились Юлиан, Лука, Марс, Давид, Гордей, Ратибор, Амин, Тигран, Тамерлан, Бронислав, Севастьян, Таир, Амори, Гари, - перечислили в ведомстве. – Появились девочки Юна, Герда, Агата, Адель, Эмма, Алекса, Амелия, Теона, Вероника, Тея, Лея, Мия, Анфиса, Виталина, Эмили, Маруся, Авигея, Паулина, Эвника, Аврора, Николь.Как обычно, малышей мужского пола родилось немного больше: природа скомпенсировала то, что женщины, по статистике, живут чуть дольше мужчин. В 2020 году в управлении ЗАГС администрации Перми зарегистрировали 12 333 ребенка: 6 285 мальчиков и 6 048 девочек.