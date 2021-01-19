В Роспотребнадзоре по Пермскому краю сообщили статистику случаев отравления алкоголем за 2020 год. Всего их было зарегистрировано 354. Среди детей до 14 лет зарегистрировано 36 случаев отравлений.Из 354 отравившихся спиртосодержащей продукцией 222 взрослых скончались (62,7 %). В сравнении с аналогичным периодом прошлого года уровень смертельных отравлений существенно не изменился и составил 8,5 на 100 тыс. населения против 7,9 прошлого года (2019 г. – 206 случаев).В 2020 году Управлением просмотрено 1650 сайтов на предмет размещения подлежащей запрету информации о дистанционной продаже алкоголя. Выявлено 102 незаконных сайта, информация о которых подана в Федеральную службу по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций для принятия решения. По результатам работы ведомства, заблокировано 100 сайтов, 2 сайта – на рассмотрении.