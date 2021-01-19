В семье капитан баскетбольного клуба «Парма» Константина Буланова радостное событие, 18 января у него родился сын. Об этом сообщается в группе клуба ВКонтакте.«В семье баскетбольного клуба «Парма» произошло пополнение. Константин Буланов сегодня стал отцом во второй раз. У капитана нашей команды и его супруги Ольги родился сын! Мы поздравляем Костю, его жену и дочку. Желаем крепкого здоровья и большого счастья всей семье, а малышу расти классным парнем и радовать маму с папой», - пишут коллеги баскетболиста.«Комсомольская правда» присоединяется к поздравлениям!