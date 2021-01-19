В Перми специалисты завершили обследование технического состояния двух долгостроев по улице Декабристов, 97 и КИМ, 14. Это обязательная процедура для достройки проблемного дома. Она необходима для разработки проектной документации. Проверка показала, что объекты пригодны для достройки.«Результаты технической процедуры будут переданы региональному Фонду для разработки проектов завершения строительства. Это произойдет сразу после того, как суд примет решения о передаче прав на достройку Регфонду», - сообщает сайт губернатора и Правительства Пермского края.До конца января будут получены результаты обследования домов ЖК «Весна» (ул. Углеуральская, 25, ул. Переселенческая, 98 и 100).