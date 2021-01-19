Поисковый отряд «Лиза Алерт» сообщает о поисках 30-летнего жителя Екатеринбурга Аркадия Карасева. По их информации, мужчина может находится в Пермском крае. С 7 января он ушел из дома и не вернулся.Приметы: рост 180 см, худощавого телосложения, волосы темно-русые, карие.Одежда: сине-зеленая куртка, черная футболка и спортивные брюки, кроссовки.Если у вас есть информация о его местонахождении, позвоните по телефонам: Светлана 8 963 440 51 05, Елена 8 902 441 7364 или 112.ЧИТАТЬ ТАКЖЕВ Пермском крае окончены поиски женщины, которая села в такси и пропалаЕе искали три дня (подробнее...)