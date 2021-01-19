В Пермском крае лютуют настоящие крещенские морозы. «Но похолодание будет недолгим», - говорят синоптики. Самая холодная ночь ожидается во вторник 19 января, когда столбик термометра опустится до –26, –31°С, по востоку еще ниже – до –35°С, в Перми около 29°С.Днем в северный районах Пермского края выпадет небольшой снег, в большинстве районов на проводах и деревьях образуется изморозь, преобладающий фон температуры воздуха составит –22, –17°С, на севере по-прежнему холодно – до –27°С.По информации Пермского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 20 января будет –29,–23° для северной половины, и на уровне –21,–14°С для южной половины Пермского края, в Перми около –19°С.В среду с утра начнет сыпать снег в основном небольшой, на юго-востоке региона и Перми умеренный. Это будет самый снежный день.В четверг 21 января на Пермский край будет влиять северо-западный заполняющийся циклон, он обеспечит облачную погоду с небольшим снегом, на крайнем юге с умеренным. Температурный фон станет ровным: ночью –22,–18°С, днем –17, –13°С.В пятницу 22 января погоду в регионе будет определять новый западный циклон, который принесет снегопады, но небольшой интенсивности в большинстве районов, и только на юго-западе региона умеренной. Температурный фон существенно не изменится.По предварительному прогнозу выходные дни (23–24 января) будут холодными и малоснежными.