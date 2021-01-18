В новогодние праздники под Кудымкаром местные жители обнаружили на обочине сгоревший автомобиль. На водительском месте был обгоревший труп. Позже выяснилось, что сгорел 35-летний местный житель. Был ли это поджог с целью замести следы?Следователи сообщили первые результаты доследственной проверки.- По предварительным данным, утром 6 января 2021 года на автодороге между населенными пунктами деревня Новая Шляпина и деревня Мелехина Кудымкарского муниципального округа водитель автомобиля «Лада», находясь в состоянии алкогольного опьянения, не справился с управлением и съехал в кювет, - сообщили в СУ СКР по Пермскому краю. - Он уснул за рулем автомобиля с включенным двигателем, в результате тот перегрелся, и произошло возгорание автомобиля. Травм, свидетельствующих о криминальном характере смерти, на теле мужчины не обнаружено. Сейчас проводится судебно-медицинская экспертиза, чтобы точно установить причину смерти.