Систематическое избиение несовершеннолетних дочек, угроза убийством – в этом обвиняют 46-летнего жителя села Ананьино Чернушинского городского округа. Скоро его будут судить сразу по двум статьям Уголовного кодекса. Одной из девочек 13 лет, другой 14.- Он систематически наносил побои и совершал иные насильственные действия, причиняя физические и психические страдания своим несовершеннолетним дочерям, а также высказывал в адрес одной из девочек угрозы убийством, - сообщили в СУ СКР по Пермскому краю. - После возбуждения уголовного дела дети из семьи были изъяты и помещены в социальное учреждение. Материалы дела направлены в суд.