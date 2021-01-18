В Очере сотрудники ГИБДД остановили машину, принадлежащую местному адвокату. Он был известным нарушителем – за езду в нетрезвом виде его лишили водительского удостоверения.Он и на этот раз был за рулем пьяным. Прав у него, естественно, не было. От медицинского освидетельствования он отказался. И стал фигурантом уголовного дела – ему грозит до 2 лет лишения свободы.- Его возбудили по статье о нарушении правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию, - сообщили в СУ СКР по Пермскому краю. - Расследование будет проводить Очерский межрайонный следственный отдел, но оно взято на контроль региональным следственным управлением следственного комитета России.