В минувшем году судебные приставы и сотрудники ГИБДД продолжали активно отлавливать имеющих ту или иную задолженность водителей с помощью камер видеофиксации «Дорожный пристав».Они устроили 74 рейда и выявили 2272 должников. Об этом сообщили в УФССП по Пермскому краю.- Неисполнение финансовых обязательств оборачивалось для уклонистов риском лишиться машины, сотового телефона, колес или иного принадлежащего им имущества, - объяснили в этом ведомстве. - В отношении автолюбителей-должников было составлено 62 акта описи и ареста транспортных средств на общую сумму более 22 миллионов рублей, а также 137 актов описи и ареста иного имущества на сумму более 587 тысяч рублей.Судебные приставы предоставляли гражданам возможность на месте избавиться от долгов.- Таким образом, только в пользу налоговой был взыскан 1 миллион 568 тысяч рублей, сумма взысканных административных штрафов ГИБДД составила 1 миллион 254 тысячи рублей, - проинформировали в управлении.Аппаратно-программный комплекс «Дорожный пристав» применяется с 2017 года.