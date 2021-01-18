УФАС проверило частные медклиники Прикамья на нарушения Закона о защите конкуренции. С октября по ноябрь 2020 года в Пермское УФАС России поступили заявления с жалобами повышение цен на прохождение КТ легких в частных медицинских клиниках Перми.Ведомство начало проверку клиник: ООО «Клиника Эксперт Пермь», ООО «Медси - Пермь», ОП ООО «Медицина АльфаСтрахования», ООО «Пермь Томограф Про», ООО «Правила жизни», ООО «Лечебно-диагностический центр Международного института биологических систем – Пермь».«По информации, полученной от частных клиник Перми, повышение стоимости услуг КТ легких обусловлено, в первую очередь, ростом затрат на оказание услуги, а также необходимостью поддерживать на высоком уровне качество обслуживания пациентов, в условиях значительно выросшего спроса на услуги. По данным медучреждений, аппараты КТ, врачи-рентгенологи, рентген-лаборанты вынуждены работать в непрерывном режиме, что значительно увеличило затраты на техническое обслуживание, амортизацию оборудования и расходы на заработную плату персонала. Работа оборудования в таком режиме влечет за собой регулярные расходы по текущему ремонту и покупке запчастей, увеличились расходы на коммунальные услуги. Также значительно выросли расходы на клининг, в связи с необходимостью соблюдения особого санитарно – эпидемиологического режима», - говориться в сообщении УФАС Пермского края.Антимонопольное ведомство не усмотрело в действиях частных медицинских клиник нарушений.