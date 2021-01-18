В Пермском крае специалисты подводят некоторые итоги после вакцинации от коронавируса вакциной «Спутник V» жителей региона.Так в Пермском краевом центре по профилактике и борьбе со СПИД рассказали о самочувствии людей, которые получили прививку от COVID-19.По данным на вечер 15 января первым компонентом «Спутник V» привито 1478 человек и 996 – вторым.«Поскольку в нашем центре иммунизацию прошло наибольшее в Прикамье количество людей, чем в любом другом медучреждении, то мы можем подвести некоторые итоги, - рассказывает главный врач центра Евгений Сармометов. – Осложнений после введения вакцины ни у кого из них не выявлено. Хочу объяснить, что нужно различать понятия «осложнения» и «реакция» на прививку. Это разные вещи. Осложнения – это серьезные неблагоприятные последствия для организма, требующие медицинского вмешательства и расследуемые органами Роспотребнадзора. Осложнений на «Спутник V» нами не обнаружено, но реакции на прививку были. Они в свою очередь делятся на местные – покраснение в месте укола, и общие – повышение температуры или «ломота в костях». По нашим наблюдениям, эти реакции были у 8-10 % вакцинированных и без следа проходили в течение 2-3 суток».Первыми прививку получили медики «красных зон» стационаров Прикамья. По состоянию на 18 января первым компонентом вакцины Гам-Ковид-Вак («Спутник V») привиты 4129 человек, проживающих в Прикамье, вторым – 1294 человека. Только в центре по борьбе со СПИД ежедневно вторым компонентом прививают примерно по 130 человек.Всего на территорию Пермского края поставлено 8542 дозы вакцины от коронавирусной инфекции.