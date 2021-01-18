Пермский государственный классический университет перешел на дистанционный режим работы всех подразделений.- Из-за коммунальной аварии на территории университета отключено водоснабжение, - рассказали в пресс-службе ПГНИУ.Когда очные занятия, пока неизвестно. Ведутся ремонтные работы. Низкое давление воды сейчас в районе Перми II и Перми-Сортировочной. К общежитиям университета подвозят питьевую воду.Кстати, в Индустриальном районе планируются ремонтные работы на водопроводе. Почти две сотни домов будут отключены от водоснабжения на сутки. \\"Новогор - Прикамье сообщает\\", что аварийно-восстановительные работы пройдут по улице Советской Армии, д. 93. Воды не будет с 13.00 23 января до 19.00 24 января.