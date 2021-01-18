В Перми в Индустриальном районе планируются ремонтные работы на водопроводе. Почти две сотни домов будут отключены от водоснабжения на сутки. \\"Новогор - Прикамье сообщает\\", что аварийно-восстановительные работы пройдут по улице Советской Армии, д. 93.Воды не будет с 13.00 23 января до 19.00 24 января. Запастись ей стоит жителям домов по адресам:Свиязева, 10, 11, 12, 17, 18, 18А, 19А, 20, 21, 25, 26, 26А, 2А, 30, 32, 35, 36, 37, 39, 39А, 40/1, 40/2, 40/3, 41, 42, 44, 46/1, 46/2, 50/1, 50/2, 52, 58, 8Веры Засулич, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 50, 50А, 52, 54, 54АГеологов, 1, 10, 11/1, 11/2, 15, 19, 29, 33, 6, 8Камышловская, 11, 13, 15, 17, 19, 2, 21Карпинского, 100, 101, 101А, 101Б, 102, 104, 107, 108, 109, 110А, 112, 112/1, 118, 120, 125, 126, 67, 69, 71, 73, 75, 75А, 75Б, 77, 77Б, 79, 79А, 81, 83, 83А, 85А, 87, 91А, 93, 96, 97, 97А, 98, 99Глинки, 1, 10, 11, 11А, 13, 15, 4, 5, 6, 7, 8, 9Беляева, 59, 8Леонова, 43А, 43Б, 45, 47, 47А, 49, 51, 53, 54, 56А, 59, 60, 62, 64, 66, 68, 82Власова, 15Нормльская, 11, 13, 13/1, 13А, 15, 2АА, 6, 7, 8, 9, 9АРазведчиков, 25Ремонтная 1-Я, 3Рязанская, 103, 105, 11, 13, 17, 19, 19А, 3, 5, 7, 9Самолетная, 48, 50, 54, 56, 60, 60А, 62, 62АСоветской армии, 101А, 33/1, 33/2Ссталеваров, 36Сусанина, 3, 4, 5, 6, 8, 9Чердынская, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18А, 19, 20, 21, 22, 22А, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 32, 34, 36, 38, 38А, 40, 42, 44, 5, 6, 7А.