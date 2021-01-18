В Пермском крае направлено в суд уголовное дело 26-летнего жителя Добрянского округа. В ноябре 2019 года он сел пьяным за руль автомобиля «Дачия Логан». В машине с ним был 33-летний пассажир. На трассе Ильинский - Пермь водитель превысил скорость, машина вылетела в кювет, врезалась в бетонную световую опору и перевернулась.Пассажир погиб на месте от полученных травм. Позже выяснилось, что мужчина не имел права на управление автомобилем.- Мужчине предъявили обвинение по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека, лицом, находящимся в состоянии опьянения», - сообщает ГУВД по Пермскому краю. - Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.