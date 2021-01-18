В Перми медики «ГКБ им. М.А. Тверье» провели плановую операцию 12-дневному младенцу. Оперировали главный врач Михаил Суханов и старшая медсестра оперблока Татьяна Полыгалова.Недоношенному малышу весом 1200 граммов было сложно дышать из-за патологического сосуда между аортой и легочным стволом.- Ребенку, родившемуся раньше срока, пришлось «перекрывать» открытый артериальный проток с помощью хирургического вмешательства, - говорят врачи.Малыш родился в первый день Нового года, весом 1028 гр., ростом 36 см. На сроке 28 недели беременности. У матери это уже третий ребенок. Из–за выявленных проблем малышу еще внутриутробно был проведен курс профилактики дыхательных расстройств. Также были выявлены проблемы с желудочно-кишечным трактом и сердечно-сосудистой системой.«Операция прошла успешно. На данный момент состояние ребенка стабильное, есть улучшения» - рассказал лечащий врач Владимир Тремполец.