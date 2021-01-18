19 января православные отмечают Крещение Господне. На Крещение люди посещают богослужения. Одна из любимейших в народе традиций праздника – купание в проруби. Обычно купаются в ночь с 18 на 19 января, но в этом году в Прикамье не будут организованы купели, в регионе продолжают действовать ограничительные меры из-за коронавируса. Да и погода на стороне того, чтобы люди прошли обряд дома, в ночь на Крещение ожидается до - 28 градусов.Вот какой прогноз дают специалисты Пермского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды:18 января ожидается облачная погода с прояснениями, местами небольшой снег. В отдельных районах изморозевые отложения. Ветер западный, юго-западный ночью 5-10 м/с, днем 3-8 м/с. Температура воздуха -29,-24, днем -21,-16, местами до -26.19 января облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северный 4 м/с. Температура воздуха ночью -20, -28°, днем -16, -23°.