Жители Соликамска 15 января увидели эффектное атмосферное явление – световые столбы. Это вертикальные полосы света, которые ночью наблюдаются от Луны, или от наземных источников света. Если сказать по-простому – это ледяные кристаллы, взвешенные в воздухе над источником света.Световые столбы чаще бывают видны в морозную погоду. В ту ночь в Соликамске было около 18 градусов.- Раньше никогда такого не видел, - говорит Сергей Азанов, заснявший световые столбы в Соликамске. – Удивился, выглядело очень красиво.