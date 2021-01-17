В Роспотребнадзоре рассказали, что за прошлые сутки в Прикамье выявили 296 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Новые заболевшие обнаружены в 31 территории.В Перми – 130 заболевших. Второе место заняли Добрянский и Чайковский городские округа, в которых заболело по 16 человек. Третье – Чернушенский округ, где обнаружено 14 инфицированных.Еще по 11 жителей с COVID-19 в Кунгуре и Пермском муниципальном районе, 9 – в Октябрьском округе, 8 – в Березниках и Карагайском районе. В Краснокамском округе и Кунгурском районе коронавирус диагностирован у 7 человек, а в Лысьвенском и Осинском округах – у 6. В Сивинском районе обнаружено 5 жителей с коронавирусной инфекцией. По 4 заболевших выявлено в Уинском, Верещагинском и Суксунском округах.Еще на 3 новых пациента с COVID-19 стало больше у врачей Ординского, Чердынского, Чусовского, Александровского округов, Куединского и Бардымского районов. По 2 человека с коронавирусной инфекцией в Ильинском, Очерском, Гремячинском и Березовском округах.По одному заболевшему в Звездном, Губахе, Частинском районе и Горнозаводском округе.Всего в Пермском крае - 35700 заболевших. Случаи заражения коронавирусом есть во всех территориях Прикамья.