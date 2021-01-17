Трое суток в Пермском крае искали пропавшую женщину. 38-летняя Маримьяна пропала 13 января. Около восьми часов вечера женщина села в такси и уехала в поселок Железнодорожный под Березниками. Больше трех суток от нее не было никаких известий, а телефон женщины не отвечал.Родственники пытались найти ее самостоятельно, но не смогли. Выяснилось, что таксист довез ее до места и высадил, а что с ней происходило дальше, он не в курсе. Поэтому родные обратились к пользователям соцсетей, с просьбой помочь ее найти.Сегодня стало известно, что женщина нашлась.- Всем спасибо за помощь в поисках, Маримьяна нашлась, с ней все хорошо, - сообщил гражданский муж пропавшей.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ«Как сквозь землю провалились». Самые загадочные исчезновения пермяков в 2020 годуТакже волонтеры поискового отряда «Регион59» рассказали о двух пропавших жителях Прикамья, которых ищут почти два года (подробнее...)