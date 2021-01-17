В этом году выставка «Образование и карьера» пройдет с 18 по 24 января в онлайн-формате, об этом сообщается в Instagram министр образования и науки Пермского края Раиса Кассина.«Несмотря на новый для нас формат выставки, мы постарались максимально облегчить процесс выбора профессии для ребят. Выпускникам не придется перебирать сайты вузов, все они будут доступны в одном месте с удобным навигатором. Представители вузов проведут консультации в нескольких виртуальных залах. Специальный профориентационный тест в соцсетях сориентирует ребят по специальностям, подходящим по складу ума и интересам», - сообщила Раиса Кассина. 22 января в 15.00 министр проведет родительское собрание в online режиме. Расскажет об особенностях приемной кампании 2021 года. Вся подробная информация и расписание будет доступно на сайте выставки eduonline.expoperm.ru с 18 января.