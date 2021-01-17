В Пермском крае за сутки коронавирус обнаружили за сутки у 296 человек. Роспотребнадзор сообщает, что 81 человек проходит лечение в больницах, 215 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей.Из них 112 пациентов мужского пола, 184 – женского, среди заболевших 9 детей. Из взрослого населения: от 15 до 29 лет – 33 человека, от 30 до 49 лет – 84 человека, 95 в возрасте 50-64 и 75 человек старше 65 лет.Общее число заболевших в Пермском крае достигло 35 700. Ежесуточный прирост больных составил 0,8% - этот показатель позволяет отследить динамику распространения инфекции в регионе. Коэффициент распространения болезни на сегодня составляет 1,03 (на 16 января – 1,02).