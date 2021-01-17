В Кунгуре стая собак напала на 13-летнюю школьницу, об этом мама девочки рассказала в социальной сети.«Сегодня моя дочь пошла в школу и на нее накинулись собаки, одна из них прокусила ногу. Сидим в больнице, предстоит 6 прививок. Мало того ребенок перепуган и плакала сильно, хоть ей и 13 лет. Как-то в нашем городе будут реагировать на этих тварей бездомных или только когда загрызут кого-нибудь?».Как обычно, ситуация вызвала бурную реакцию жителей. Одни защищают собак, другие наоборот.ЧИТАТЬ ТАКЖЕВ Перми не поддержали идею выпускать безнадзорных собак на улицы городаПроблему обсуждали на консультативном совете (подробнее...)В Перми бездомная собака напала на 6-летнюю девочкуЧП произошло в Мотовилихинском районе города (подробнее...)