В Мотовилихинском районе Перми будут капитально ремонтировать трамвайные пути. С 16 января начались работы на улице Уральской от перекрестка с улицей Розалии Землячки до улицы 1905 года, включая разворотное кольцо на Висиме. Движение трамваев по улицам Уральской, Лифанова и 1905 года прекращено.Трамваи №8 и №11 из центра города будут ходить до цирка, а затем по улице Крупской и бульвару Гагарина до остановки «Пермская ярмарка».Трамвай №4 «Пермь II - Висим» на время ремонта будет отменен.С 18 января на время капитального ремонта улице Уральской на автобусном маршруте №36 запустят укороченные рейсы «площадь Дружбы – улица Ивановская».Чтобы жители смоги уехать с остановки «улица Грачева» и «улица Ивановская», часть автобусов с 18 января будет запущена по укороченному маршруту от площади Дружбы до улицы Ивановской.Остановка будет организована возле торгового центра «Гудвин», а также в районе домов №51а и №36.Напомним, что актуальное расписание, маршруты следования, а также движение транспорта в режиме онлайн можно посмотреть на сайте МКУ «Гортранс» или его мобильной версии. Также получить консультацию можно по номеру телефона call-центра департамента транспорта: 250-25-50.