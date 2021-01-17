Январь щедро одаривает жителей Пермского края снегом и холодом. Череда снегопадов заканчивается, на смену им снова придут морозы. По информации синоптиков, новая волна холода придет уже в понедельник.В субботу ночью над Каспийским морем сформировался циклон, который окажет влияние на погоду в Пермском крае в выходные 16 и 17 января.Сегодня 17 января еще будет снежно и умеренно холодно.По сообщениям Пермского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды ожидается облачная погода с прояснениями, ночью по северу снег, местами сильный, по югу небольшой, в отдельных районах умеренный снег, метель. Днем небольшой, местами умеренный снег. В отдельных районах гололедно-изморозевые отложения.Ветер ночью по северу восточный, северо-восточный 5–10 м/с, по югу южный, юго-западный 7–12 м/с, днем западный, северо-западный 6–11 м/с.Температура воздуха -15,-10°, ночью при прояснениях, днем местами на севере -22,-17°.Уже ночью 18 января в регионе похолодает до –26, –21°С, в Перми до –22°С, днем воздух прогреется только до –21, –16°С. Во вторник19 января температурный фон останется примерно на том же уровне, а снег совсем прекратится.