В Прикамье по последним данным за сутки выявили 298 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Они обнаружены в 29 муниципальных образованиях региона.Больше всего жителей с COVID-19 в Перми – 163 заболевших. Второе место занял Лысьвенский городской округ, в котором заболело 23 человека. Третье место по заболеваемости – Добрянский городской округ, там 17 случаев.Еще 12 жителей с COVID-19 в Пермском муниципальном районе, 10 – в Березниках, 8 – в Чусовском городском округе. В Краснокамском городском округе коронавирус у 7 человек, а в Бардымском муниципальном районе – у 6. По 5 человек с коронавирусной инфекцией в Горнозаводском и Чердынском городских округах. По 4 заболевших в Кишертском муниципальном районе, а также в Октябрьском и Соликамском городских округах.Очерского городского округа, Сивинского муниципального района, Александровского и Ординского муниципальных округов по три новых случая.По 2 человека с коронавирусной инфекцией в Кунгуре, Гремячинском городском округе, Березовском и Уинском муниципальных округах, Карагайском и Кунгурском муниципальных районах.По одному заболевшему выявлено в шести территориях: Кизеле, Большесосновском муниципальном районе, Красновишерском, Осинском, Суксунском и Чайковском городских округах.Всего в Пермском крае 35404 заболевших. Случаи заражения коронавирусом есть во всех территориях Прикамья.