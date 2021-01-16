ГИБДД Перми разыскивает свидетелей аварии в Орджоникидзевском районе, результате которой пострадал несовершеннолетний пешеход.- ДТП произошло 15 января в 09.30 утра, - сообщили подробности в полиции. - По улице Писарева, со стороны Вильямса в направлении Янаульской двигался неустановленный автомобиль с неустановленными номерами под управлением неустановленного водителя. В районе дома № 2 водитель допустил наезд на 10-летнюю девочку, которая проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.После совершения наезда водитель место автоаварии покинул. Ребенок же получил травмы.По факту оставления места ДТП проводится административное расследование. Всех, кому известны марка и госномер автомобиля, личность водителя или другие обстоятельства ДТП, просят обратиться в дежурную часть полка ДПС ГИБДД Управления МВД России по г. Перми по телефонам: (342) 246-79-00; 261-99-99; 102.