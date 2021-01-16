Опубликованы свежие данные исследований на коронавирус за предыдущие сутки. На 16 января 2021 года в Пермском крае выявлено 298 новых случаев заражения COVID-19: 89 человек проходят лечение в больницах, 209 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей.- Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 35 404 человек, - сообщили в краевом оперштабе по борьбе с инфекцией. - Ежесуточный прирост больных составил 0,8%, коэффициент распространения болезни составляет 1,02 (на 15 января – 1,0).Среди новых инфицированных 109 мужчин, 189 – женщин и 16 детей. Взрослых, тех, кому от 15 до 29 лет – 27 человек, от 30 до 49 лет – 75 человек, 97 в возрасте 50-64 и 83 человек старше 65 лет. Заболевшим назначено лечение.