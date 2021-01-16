Трагическая история произошла 15 января в Кировском районе Перми. Чтобы покататься на лыжах, в лес в микрорайон улицы Ушакова, в Закамске, пошла 67-летняя пермячка. Женщина отправилась на лыжную прогулку вместе со своими родственниками.Когда пожилая женщина уехала чуть вперед, родные увидели, как она упала лицом в снег, и больше не встала. Они поспешили ей на помощь, но женщина скончалась почти мгновенно. Родственники вызвали ей «скорую помощь», но врачам пришлось лишь констатировать смерть.- По факту произошедшего назначена доследственная проверка, которая установит причину смерти, - рассказал «КП»-Пермь» источник в правоохранительных органах.