15 января в Пермском крае произошло массовое ДТП с пятью автомобилями.- Авария случилась в 10.40 утра на одиннадцатом километре трассы Пермь – Екатеринбург, - рассказали «Комсомольской правде»-Пермь» в пресс-службе Главного управления МВД России по Пермскому краю. – В направлении Перми двигалась фура с прицепом, водитель которой не справился с управлением и допустил столкновение со стоящими на трассе автомобилями: «десяткой», Chrysler, ГАЗелю NEXT и Ладой Гранта.В результате ДТП пострадавших удалось избежать, автомобили получили механические повреждения. Сейчас сотрудники ГИБДД проводят проверку по факту аварии.