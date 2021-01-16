Третьи сутки в Пермском крае ищут пропавшую женщину. 38-летняя Маримьяна Яромошевич пропала 13 января. Около восьми часов вечера женщина села в такси и уехала в поселок Железнодорожный под Березниками. С тех пор вот уже почти трое суток от нее нет никаких известий, а телефон женщины не отвечает.Родственники пытались найти ее самостоятельно, но не смогли. Выяснилось, что таксист довез ее до места и высадил, а что с ней происходило дальше, он не в курсе. Поэтому родные обратились к пользователям соцсетей.- Всех, кто может пролить свет на ее судьбу Маримьяны, просим позвонить по телефону 79124887782, - написали родные. – Мы очень просим, помогите, пожалуйста.