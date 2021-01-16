В декабре 54-летняя пермячка воспользовалась услугами такси, а вечером, придя домой, обнаружила что у нее пропал кошелек и банковские карты.- Вскоре ей на телефон пришли sms-сообщения о списании денежных средств, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России пот Пермскому краю. - Потерпевшая написала заявление в полицию.Полицейские быстро установили, что похитителем стал таксист, который подвозил женщину. Он расплатился картами на заправке и купил продукты питания в магазине. Сумма похищенного составила 7000 рублей.Стражам порядка удалось установить подозреваемого и задержать его. Вор тут же признался в содеянном, и возместил пассажирке всю потраченную сумму.В отношении него было возбуждено уголовное дело по статье «Кража», подозреваемый находится под подпиской о невыезде.