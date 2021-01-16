В краевом полицейском главке рассказали о задержании дерзкого налетчика, который за полчаса сумел ограбить трех женщин.- Первое разбойное нападение на женщину было совершено в утром возле дома по ул. Вавилова, - сообщили подробности в полиции. - На место преступления выехала следственно-оперативная группа. В это время в полицию обратилась еще одна женщина и сообщила об аналогичном разбое в отношении нее. Третья потерпевшая обратилась в органы на следующий день.Жертвы рассказали, что неизвестный мужчина около 7 утра подошел и потребовал наличные. После отказа он достал нож и, приставив к горлу, повторил требование. В первом эпизоде девушке удалось убежать. У двух других налетчик забрал имевшиеся банкноты. Нападения были совершены в одном квартале в течение получаса.В течение суток полицейским удалось установить личность злоумышленника. Для этого они опросили жителей более 300 квартир и изучили записи с камер видеонаблюдения.Выяснилось, подозреваемый снимал жилье. После нападений он сменил одежду и попытался покинуть Пермь, но при выходе из дома был задержан.При обысках в квартире обнаружили ту одежду, в которой был подозреваемый и ножи. Он дал признательные показания.