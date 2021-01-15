В пятницу, 15 января, в Пермском крае легковушка с прицепом залетела под грузовик. Авария произошла около 8.00.- Водитель автомобиля ВАЗ 21213, который ехал в сторону Чусового не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и врезался в грузовой автомобиль. В результате ДТП транспортные средства получили механические повреждения, пострадавших нет, - сообщили в пресс-службе ГИБДД по Пермскому краю.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВ ДТП в Перми мужчину протащило на капоте иномарки, а после отбросило в другую машинуАвария произошла на улице Николая Островского (подробнее..)