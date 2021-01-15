Временно исполняющий полномочия главы Перми Алексей Дёмкин продолжает формировать команду администрации города. Новым начальником департамента образования он назначил Анну Деменеву, директора школы \\"Точка\\".- Под руководством Анны Анатольевны школа дважды возглавила рейтинг уникальных школ города. Считаю, что ее прогрессивный опыт, энергия и системное мышление помогут закрепить статус пермского образования как одного из лучших в России, - подчеркнул Алексей Дёмкин.СправкаШкола \\"Точка\\"- это единственное образовательное учреждение в России, где помимо углубленного изучения математики и английского языка, ведётся профильное обучение по направлению \\"Дизайн\\". В конце 2020 года журнал \\"Tatler\\" включил школу \\"Точка\\" в список лучших региональных школ России