На Липовой горе несколько дней назад прорвало трубу по улице 4-я Ферма. В результате единственная дорога к нескольким многоэтажным домам превратилась в кучу льда с ужасными колеями. Местные жители жалуются: «Под льдом лежит нормальный асфальт, в прошлые годы подобных проблем не было». Пост об этом опубликовало сообщество «Мой город Пермь». Буквально через пару часов после этого сообщения на улицу приехала техника и дорогу очистили от снега и льда.«Оперативно сработали», - пишут пермяки сообщения под постом.