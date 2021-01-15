Сотой работой, заявленной от Урала на ежегодный конкурс региональных журналистов и блогеров «Вместе в цифровое будущее», стал сюжет молодого югорского журналиста Тимура Чешкова «Цифровая сказка». В первую же неделю работы в новостной редакции окружного телеканала «Югория» корреспондент подготовил репортаж об уникальном эксперименте, который прошел на сцене Концертно-театрального центра «Югра-Классик» в Ханты-Мансийске. Во время генеральной репетиции новогоднего мюзикла умные камеры домашнего видеонаблюдения компании «Ростелеком» посчитали и зафиксировали каждое движение артистов.«Это мой первый сюжет на телеканале «Югория», и он сразу прошел отбор для участия в конкурсе! Такие моменты вдохновляют! Я уже продумываю концепцию целой серии сюжетов о цифровизации Югры, ведь сегодня словосочетание «Оптический регион» актуально как никогда: благодаря развитию сетей связи в Югре работает система «Безопасный город», скоро появятся умные остановки, дома, парковки! Участие в конкурсе «Вместе в цифровое будущее» — это потрясающая мотивация придумывать интересные сюжеты», — рассказал Тимур Чешков, корреспондент государственной телевизионной и радиовещательной компании «Югория».В этом году конкурсу «Вместе в цифровое будущее», который проводит «Ростелеком», исполняется десять лет. Стратегическим партнером проекта выступает Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, партнером одной из спецноминаций — АО «Шнейдер Электрик» (юридическое лицо компании Schneider Electric в России), информационным партнером — Группа «Интерфакс». К участию в конкурсе приглашаются региональные журналисты и блогеры, которые в своих публикациях и сюжетах рассказывают о новых технологиях, инновационных разработках и цифровых трендах в ИТ-сфере и телекоммуникациях. Победители отправятся на Дальний Восток и посетят остров Сахалин — территорию, которая активно развивается как цифровой регион.На конкурс подано уже более трехсот работ журналистов из разных регионов страны. Для участия необходимо подать заявку на сайте конкурса. Прием работ завершится 31 марта 2021 года.