В Пермском крае на трассу вышел лось и лег посередине дороги. Видео с регистратора было опубликовано в социальной сети. Водитель большегруза предупреждает по рации своих коллег, чтобы были аккуратнее на дороге. Дикое животное, действительно, лежало прямо по середине проезжей части и не уходило, даже когда приближались автомобили.Сначала могло показаться, что случилось ДТП, так как рядом с лосем стояли несколько автомобилей, но на них не было следов аварии. Выяснилось, что у лося огнестрельное ранение. Животное вышло к людям, словно просило о помощи, но увы, помочь ему не смогли.- Днем 14 января в отдел полиции Очера поступило сообщение о том, что на 394 км трассы М7-Волга на проезжей части лежит лось, - сообщает ГУВД по Пермскому краю. - На место были направлены сотрудники полиции. При осмотре предварительно установлено, что на животном имеются следы огнестрельного ранения. В настоящее время по данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося.В Минприроды региона рассказали подробности случившегося.- Был произведен незаконный отстрел лося в заказнике «Очерский», стреляли браконьеры, - рассказали в пресс-службе Министерства природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края. - Постреляли и бросили, лося не добили. Когда на место приехали охотинспектора, лось уже скончался, тушу утилизировали. Написано заявление в полицию, сотрудники будут проводить проверку.