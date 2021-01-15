«Росвоенипотека» аккредитовала семейный экогород «Погода» от федерального застройщика «Девелопмент-Юг». Теперь участники накопительно-ипотечной системы могут купить квартиры в «Погоде», воспользовавшись военной ипотекой от «Банка России».Программой «Военная ипотека» предусмотрена ипотека в рублях по ставке от 5,75% годовых. Банк готов предоставить кредит с первым взносом от 20% от стоимости выбранного жилья.Алексей Скрипкин, генеральный директор компании «Девелопмент-Юг» в Перми:– Люди на службе государства как никто понимают важность собственного жилья, домашнего комфорта и безопасности. Семьям военных порой приходится переносить тяготы службы вместе со своими кормильцами, поэтому и для них вопрос жилищных условий – один из самых ключевых. Понимая ответственность, которую каждый день несут военнослужащие перед своей страной, Девелопмент-Юг берет на себя заботу о них самих. Мы стараемся предлагать военным и членам их семей максимально удобные и выгодные программы покупки жилья.Для семейных людей формат «город в городе» самый востребованный. Прекрасная экология, первозданная природа, при этом отличная новая инфраструктура в шаговой доступности, которой нет в большинстве районов Перми. Каждая семья исключительная, поэтому застройщик предусмотрел в «Погоде» 65 особенных планировочных решений: квартиры с зимним садом, квартиры с эко-лоджией, видовые лофты с высотой потолка 3 м, квартиры с прачечными и много других форматов.Более подробную информацию об условиях покупки недвижимости по программе накопительно-ипотечной системы можно получить в отделе продаж корпорации «Девелопмент-Юг»: +7 (342) 273-01-43.